Прозорливость Лукашенко: как Беларусь стала партнером Китая

Беларусь и Китай укрепляют дружбу. С Поднебесной началась большая командировка Президента Беларуси в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. Об итогах предметно поделился своим мнением завкафедрой Академии управления при Президенте Беларуси Валерий Мацель.

Визит Президента в Китай - это масштабная, большая деловая программа. Состоялись переговоры с Си Цзиньпином. На текущий момент мы видим, насколько плотно развиваются контакты, сотрудничество и партнерство между Минском и Пекином. Ну вот если немножечко отойти назад и взглянуть на сегодняшний день, как бы вы оценили, на чем строится сотрудничество и какую оценку ему дали бы?

"Вы знаете, большое видится на расстоянии. Я бы сразу хотел напомнить, что свой первый официальный зарубежный визит за пределы СНГ Александр Лукашенко как Президент нашей страны совершил в январе 1995 года - буквально через 6 месяцев после того, как он стал первым главой белорусского государства. Хотя архивы свидетельствуют, что свой первый визит Александр Лукашенко в Китай совершил в январе 1992 года в составе делегации тогдашнего премьера Вячеслава Кебича, будучи депутатом Верховного Совета. И уже тогда, надо отдать должное нашему Президенту, он увидел огромный потенциал Китая - страны, которая действительно станет в конце концов на вершине экономического и политического развития всего мира", - рассказал эксперт.

И уже тогда, после первого посещения Китая, Александр Лукашенко написал серьезную записку в Верховный Совет о том, что надо уделять огромнейшее внимание этому вектору, напомнил Валерий Мацель. Но тогдашнее руководство Верховного Совета не очень прислушивалось к этим мнениям, считая, что все будущее наше лежит на Западе. Но вот такая прозорливость белорусского лидера показала, что действительно выбор был сделан правильный, абсолютно верный.

"И буквально несколько десятилетий спустя сегодня Китай - это наш важнейший стратегический партнер, это крупнейшая экономическая, ядерная, космическая держава, это действительно государство. И не замечать этого - колоссальная ошибка, - подытожил гость в студии. - И когда мы слышим иногда подобные фейковые утверждения, особенно от наших беглых, что Беларусь находится в какой-то изоляции и так далее - это выглядит совершенно немыслимо. Особенно с учетом того, какое масштабное сотрудничество мы развиваем с Российской Федерацией - ядерной державой и постоянным членом Совета Безопасности ООН, а также с Китайской Народной Республикой - опять же, постоянным членом Совета Безопасности, ядерной державой и экономикой номер два в мире. Эти рассуждения просто оказываются несерьезными и, так сказать, абсолютно фейковыми".