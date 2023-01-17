Пружаны второй день без воды: как в условиях ЧП работают школы и больницы?

Целый город остался без воды - в Пружанах на канализационной станции случилась серьезная авария. Из строя вышел насос, из-за этого пришлось отключить весь городской водопровод. Уже второй день подряд местные жители вынуждены набирать воду в автоцистернах.

В городе прошло экстренное совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Определили 11 точек подвоза воды. В первую очередь помогают социальным учреждениям. Несмотря на ЧП, в школах занятия не отменили. В обычном режиме работают больница и поликлиники. А вот некоторые объекты все-таки пришлось временно закрыть.

Все это время специалисты пытаются устранить аварию. Решить проблему быстро оказалось непросто. Почему - рассказала Мария Тройнич.

Город остался без воды

С ведрами, бутылками и канистрами. Такие длинные очереди в Пружанах выстраиваются за самым необходимым - водой. Автоцистерны - единственный источник питьевой воды для жителей многоэтажек. Каждый пытается набрать в тару как можно больше, ведь когда включат водопровод, точно не известно.

Машина стоит все время. Люди приходят, постоянно набирают воду до вечера. Сначала я набираю, потом муж приходит с работы, носит. Вчера привез большую цистерну. Ольга Лицкевич, жительница г. Пружаны

ЧП в Пружанах длится уже второй день. Воды нет во всем городе, в котором проживают около 19 тыс. человек. Несмотря на временные неудобства, большинство настроено оптимистично.

Всего в городе 11 точек раздачи воды. Машины работают по графику с утра до вечера. Комиссия по чрезвычайным ситуациям определила перечень организаций, которые должны помочь с подвозом воды. Правда, для этого подходят только пищевые цистерны. В этот молоковоз, например, вмещается 8 т воды.





Весь городской водопровод пришлось перекрыть из-за аварии на подстанции. Из строя вышел насос, который откачивал хозканализационные отходы. По словам специалистов, старое оборудование не справилось с нагрузкой. И яма сточных вод переполнилась.

Глубина приемной камеры 12 метров. Откачать 12 метров - не такая простая задача. Чтобы добраться до оборудования, пришлось потрудиться. В настоящее время основная проблема устранена. Сергей Гук, зампредседателя Пружанского райисполкома





Школы и больницы работают без воды

В первую очередь водой обеспечивают социальные объекты. Средняя школа № 5 - самая большая в городе. Здесь учатся 800 детей. Несмотря на ЧП, занятия не отменили, уроки идут в две смены. А завтраки, обеды и полдники в столовой выдают по расписанию. Но на всякий случай приготовили и сухие пайки.

У нас есть достаточный запас воды для питья учащихся, для организации технологических процессов, в том числе приготовления пищи. Помимо этого, у нас обеспечен достаточный запас комплектов одноразовой посуды, порядка 2 тыс. Михаил Воронко, директор средней школы № 5 г. Пружаны

На территории школы установили биотуалеты. И научили современных детей пользоваться рукомойниками. В обычном режиме работает и центральная районная больница Пружан, в стационаре которой сейчас лечатся 170 пациентов. Как рассказали медики, плановых операций в графике на ближайшие дни не было, но даже если и понадобится экстренная хирургическая помощь, персонал справится.

Объем медпомощи населению оказывается полный. Все отделения работают, поликлиника, роддом работает. Мы не переходили ни на какие сухпайки, питание полноценное, соответствует диетам. Понятное дело, персоналу сейчас работать труднее. Одно дело набирать воду из крана, а другое - принести, поднять. Но, как говорится, все дружно, все взялись. Юрий Юзько, главврач Пружанской центральной районной больницы

Авария на канализационной станции

Не останавливают работу и крупнейшие предприятия города. Льнозавод, молочный комбинат и завод радиодеталей получают воду из своих скважин. Но некоторые объекты все-таки закрылись. Среди них водный и ледовый дворцы, в которых для соблюдения санитарных норм нужно очень много воды, и частные небольшие кафе.

Как прокомментировали в райисполкоме, сейчас специалисты делают все возможное, чтобы вода вернулась в дома уже сегодня. А чтобы такая ситуация не повторилась, в этом году канализационную станцию города будут реконструировать.

Как стало известно к вечеру, специалисты сдержали слово: авария устранена. Работа водоснабжения в Пружанах полностью восстановлена.