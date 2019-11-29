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Прямая телефонная линия и прием граждан в Сенно

Местная власть должна внимательно подходить к вопросам, которые волнуют людей.

На этом заострил внимание помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич во время личного приема граждан и прямой телефонной линии в Сенно. Свои проблемы озвучили жители Сенненского и Оршанского районов. Многие вопросы, как было отмечено, под силу решить местной власти. К примеру, жилищно-бытовые проблемы.

В Сенно планируют проводить самобытный фестиваль

Также Анатолий Линевич обратил внимание на развитие туризма в регионе. Необходимо проработать экскурсионные маршруты и создать колоритный бренд района. Для привлечения гостей в Сенно хотят проводить самобытный фестиваль, посвященный национальному костюму и местным традициям.

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