Прямая телефонная линия и прием граждан в Сенно

Местная власть должна внимательно подходить к вопросам, которые волнуют людей.



На этом заострил внимание помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич во время личного приема граждан и прямой телефонной линии в Сенно. Свои проблемы озвучили жители Сенненского и Оршанского районов. Многие вопросы, как было отмечено, под силу решить местной власти. К примеру, жилищно-бытовые проблемы.



