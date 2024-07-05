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Прямая телефонная линия пройдет в ГПК 6 июля

Прямая телефонная линия пройдет в ГПК 6 июля

Прямая телефонная линия по вопросам бюджетно-финансовой деятельности в органах погранслужбы состоится 6 июля, пишет БЕЛТА.

Свои вопросы и предложения можно озвучить, позвонив с 9:00 до 12:00 по телефону 8 (017) 253-31-76.

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