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Прямая телефонная линия пройдет в Кобрине: на вопросы граждан ответит министр культуры Анатолий Маркевич

В Кобрине сегодня пройдет прямая телефонная линия и выездной прием граждан. Проблемы белорусов будет решать министр культуры Анатолий Маркевич. Прямая телефонная линия начнется в 15:00, а с 16:00 - прием граждан.

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