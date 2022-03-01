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Прямая телефонная связь с руководством Минска и области организуется каждую субботу

Решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы позволяют субботние прямые телефонные линии.

В столице 5 марта с 9:00 до 12:00 на вопросы минчан будет отвечать заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич.

На вопросы жителей центрального региона - управляющий делами облисполкома Владимир Гуринович. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и области организуется каждую субботу.


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