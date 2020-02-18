С проблемными вопросами можно обратиться к представителям власти через прямые телефонные линии. Традиционно они пройдут и в эту субботу, 22 февраля.



В столице с 9:00 до 12:00 на вопросы минчан будет отвечать мэр Минска Анатолий Сивак.



А в Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает заместитель губернатора Иван Маркевич. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области работает по субботам.



