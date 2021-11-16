Прямая трансляция о ситуации на белорусско-польской границе с телеканала МИР

Мы снова возвращаемся на белорусско-польскую границу. Эту картинку мы получаем в прямом эфире от наших коллег с телеканала МИР. После атаки польских силовиков водометами и слезоточивым газом беженцы отошли подальше от колючей проволоки, устроили привал, приходят в себя, сушат одежду, греют детей. Многие уже разобрали палатки и направились на зеленую зону и в старый лагерь, куда белорусская сторона доставила дрова. Новый почти опустел, но в нем все же находятся люди, которые решили остаться в "Брузгах". И как сообщил МИД Ирака, зарегистрировано 170 желающих вернуться на родину с белорусской границы. Люди устали и хотят домой. Говорят, такая Европа им не нужна.