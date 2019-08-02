Прямая трансляция. Открытие конкурсов "Снайперский рубеж" и "Полярная звезда"

Трансляция ведется из г. Бреста (Беларусь), мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" 3 августа стартуют "Армейские международные игры - 2019". Беларусь в этом году принимает на своей территории два конкурса: "Полярная звезда" (проводится впервые) и "Снайперский рубеж". Мастера точного выстрела и представители подразделений специального назначения встречаются на полигоне под Брестом. "Снайперский рубеж" - это поединок характеров и волевых качеств профессиональных стрелков. Турнир включает индивидуальный и парный зачеты, эстафету и внеконкурсную снайперскую дуэль. "Полярная звезда" -соревнование военнослужащих подразделений специального назначения. Программа включает прыжки на точность на управляемых парашютных системах типа "крыло" в составе группы, преодоление "тропы разведчика", огневую подготовку, тактическую медицину.