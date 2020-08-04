Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Прямая трансляция Послания Президента

Ежегодное Послание Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь - один из самых цитируемых монологов. Журналисты считают и продолжительность, и даже количество слов.
По традиции прямая трансляция в теле- и радиоэфире, а также на нашем сайте www.tvr.byиYouTube-канале АТН.

Послание Президента Республики Беларусь белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь. Телеверсия