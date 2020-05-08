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Прямая трансляция прибытия техники в город для репетиции парада

Прямая трансляция прибытия техники в город для репетиции парада

8 мая в Минске проходит генеральная репетиция парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Смотрите в 16.55 прямую трансляцию прибытия техники в город для вечерней тренировки.

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