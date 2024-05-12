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Прямая трансляция торжественного ритуала чествования государственных символов Республики Беларусь

Прямая трансляция торжественного ритуала чествования государственных символов Республики Беларусь

Прямая трансляция торжественного ритуала чествования государственных символов Республики Беларусь. Церемония с концертом и массовыми постановками проходит на площади Государственного флага.

Прямую трансляцию смотрите здесь.

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