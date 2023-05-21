Прямо в точку: около 250 недугов можно эффективно лечить с помощью иглоукалывания



Евгения Рудинская, пациентка Республиканского центра медреабилитации и бальнеолечения:

У меня сегодня четвертая процедура, но до этого делала год назад, проходила курсом. Мне очень помогло, год я практически не ощущала какого-то дискомфорта. И вот сейчас пришла на повторную процедуру, очень довольна. Классно, что нам не советуют больше каких-то таблеток, на обезболивающих сидеть, а предлагают как раз такие нетрадиционные методы лечения. Они действительно помогают не прибегать к таблеткам, а расслабляться таким образом.

Заболевания опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, органов дыхания и пищеварения. А еще головные боли, бессонница или анемия. Всего около 250 недугов можно исправить с помощью акупунктуры. Но без необходимой квалификации, даже с медобразованием, провести целебную процедуру не получится. Нужны соответствующие навыки. Например, Наталья Георгиевна в иглотерапии около 40 лет. Знает все названия точек на китайском. Обучалась у представителей Поднебесной еще тогда, когда в Беларуси направление не стало мейнстримом.