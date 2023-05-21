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Прямо в точку: около 250 недугов можно эффективно лечить с помощью иглоукалывания
Развитие белорусско-китайских отношений и совместные шаги к стратегическому партнерству по всем направлениям. В планеразвития в области здравоохранения до 2025 года, который подписали главы двух государств, приоритет вопросам фармацевтики, традиционной китайской медицине, совместным производствам, а также обмену опытом и специалистами. Продолжением сотрудничества стали изменения в постановлении Минздрава. Впервые в Беларуси на законодательном уровне ввели новую должность - врач-рефлексотерапевт по традиционной китайской медицине.
Один из методов китайской рефлексотерапии - иглоукалывание. Специалист воздействует на биологически активные точки в разных частях тела. Место, глубина и количество игл определяется индивидуально. А лечение лучше проходить курсом из 7-10 процедур.
Иглотерапия при лечении постковидного синдрома
Ромуальда Буркова знакома с методом уже больше 20 лет. Посещала разные центры. На иглоукалывании была даже у китайцев. Но отношения с острым видом лечения сложились не сразу. Только после того как переболела коронавирусом, начались проблемы со спиной, а таблетки не помогали, специалисты направили на иглотерапию в Республиканский центр реабилитации. И уже несколько процедур дали свой эффект.
"Состояние хорошее, вдохновение, выхожу - легко. Здесь мне нравится. Врачи, отношение и обстановка - просто прелесть", - делится своими впечатлениями пациентка Республиканского центра медреабилитации и бальнеолечения Ромуальда Буркова.
Евгения Рудинская тоже любитель острых ощущений. А еще и офисный работник, поэтому в сидячем положении проводит большую часть времени. Отсюда и жалобы на боль в пояснице и коленях.
Евгения Рудинская, пациентка Республиканского центра медреабилитации и бальнеолечения:
У меня сегодня четвертая процедура, но до этого делала год назад, проходила курсом. Мне очень помогло, год я практически не ощущала какого-то дискомфорта. И вот сейчас пришла на повторную процедуру, очень довольна. Классно, что нам не советуют больше каких-то таблеток, на обезболивающих сидеть, а предлагают как раз такие нетрадиционные методы лечения. Они действительно помогают не прибегать к таблеткам, а расслабляться таким образом.
Заболевания опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, органов дыхания и пищеварения. А еще головные боли, бессонница или анемия. Всего около 250 недугов можно исправить с помощью акупунктуры. Но без необходимой квалификации, даже с медобразованием, провести целебную процедуру не получится. Нужны соответствующие навыки. Например, Наталья Георгиевна в иглотерапии около 40 лет. Знает все названия точек на китайском. Обучалась у представителей Поднебесной еще тогда, когда в Беларуси направление не стало мейнстримом.
Наталья Хапалюк, врач-рефлексотерапевт Республиканского центра медреабилитации и бальнеолечения:
Сложность заключается в том, чтобы правильно соединить эти точки и направить их в нужное направление: либо это обезболивающий эффект, либо противовоспалительный. Наиболее частыми пациентами у нас являются с поражениями суставов: отделов шеи, грудного отдела, позвоночника. Лечим бронхиальную астму, патологию урологическую. Добиваемся усиления обмена, в т.ч. гормонального.
Иглы работают не только на теле. Еще их устанавливают и на ушную раковину. Только там находится около 130-ти точек воздействия.
"Когда стоят иглы на теле, они обеспечивают определенный эффект, но когда мы добавляем точки на ушной раковине, этот эффект усиливается, потому что импульсы от точек на ухе идут непосредственно в мозг", - раскрывает тонкости иглотерапии врач Наталья Хапалюк.
О популярности метода говорит и количество желающих. В центре реабилитации запись до конца мая. Но из рефлексотерапии спрос не только на иглоукалывание, а компетенции белорусских врачей в этой сфере шире, чем в традиционной китайской медицине.
Олег Домород, завотделением традиционной китайской медицины Республиканского центра медреабилитации и бальнеолечения:
Мы используем чжэнь-цзю - это классика. Иглоукалывание, лечение гомеопатическими препаратами. Есть гирудотерапия - пиявки. Также дополнены методики карбокситерапии и озонотерапии.
Например, с помощью карбокситерапии можно усилить эффект от игл. Методика предназначена для лечения суставов. Для этого используют специальный аппарат, который пускает газ под кожу.
"Я устанавливаю на аппарате нужную мне дозу и обкалываю зону, которая в данном случае страдает. Кроме того что снимает болевые ощущения, улучшает питание, еще она и немножко понижает артериальное давление", - рассказывает врач-рефлексотерапевт Наталья Хапалюк.
Развитие в Беларуси китайских методов лечения - важный элемент двустороннего сотрудничества. У нас уже организовано несколько совместных производств, налажена торговля препаратами. В планах создавать и совместные клиники.
Се Сяоюн, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси:
В Китайско-белорусском индустриальном парке созданы новые предприятия, где выпускают именно китайские традиционные лекарства. С большим оптимизмом смотрим на сотрудничество между нашими странами в области медицины, здравоохранения и традиционной китайской медицины.
Большой интерес со стороны Китая и к нашим традиционным медицинским технологиям. Растет экспорт услуг. Также подписано два соглашения о стратегическом сотрудничестве в рамках развития производства медтехники и изделий медназначения.
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