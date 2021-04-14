Прямое и честное высказывание Сереги в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону

Некоторые СМИ за пределами нашей страны продолжают нагнетать обстановку и культивировать негативный образ Беларуси при любом удобном случае. Впрочем, они все больше сталкиваются с объективным и разумным взглядом на события в нашей стране. Яркий пример - последнее интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона. Респондент - музыкант и продюсер, известный как Серега, - не поддался на провокацию и открыто озвучил свою точку зрения, хотя автор интервью напрямую пытался навязать ответы, которые, по его логике, должны были стать гармоничным продолжением вопроса.



С. Пархоменко (Серега):

"А что там происходит сейчас? Я был несколько недель назад в Беларуси. Чисто, спокойно, инфраструктура, которая работает. Очень много людей со счастливыми лицами. Там мир, там царит мир. Порядок, баланс - он там есть".

Д. Гордон:

"Ты с Лукашенко знаком? Что о нем думаешь?"

С. Пархоменко (Серега):

"Лично нет. Лукашенко - хранитель баланса. Не владея той информацией, которой владеет он, мы не можем объективно судить о его действиях. Но я бы не хотел хотя бы день походить в его мокасинах. Для меня власть - большая ответственность и большое проклятие, крест, который человек будет нести до самого конца, и часто это очень неблагодарный крест".