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Прямое и честное высказывание Сереги в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону
Некоторые СМИ за пределами нашей страны продолжают нагнетать обстановку и культивировать негативный образ Беларуси при любом удобном случае. Впрочем, они все больше сталкиваются с объективным и разумным взглядом на события в нашей стране. Яркий пример - последнее интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона. Респондент - музыкант и продюсер, известный как Серега, - не поддался на провокацию и открыто озвучил свою точку зрения, хотя автор интервью напрямую пытался навязать ответы, которые, по его логике, должны были стать гармоничным продолжением вопроса.
С. Пархоменко (Серега):
"А что там происходит сейчас? Я был несколько недель назад в Беларуси. Чисто, спокойно, инфраструктура, которая работает. Очень много людей со счастливыми лицами. Там мир, там царит мир. Порядок, баланс - он там есть".
Д. Гордон:
"Ты с Лукашенко знаком? Что о нем думаешь?"
С. Пархоменко (Серега):
"Лично нет. Лукашенко - хранитель баланса. Не владея той информацией, которой владеет он, мы не можем объективно судить о его действиях. Но я бы не хотел хотя бы день походить в его мокасинах. Для меня власть - большая ответственность и большое проклятие, крест, который человек будет нести до самого конца, и часто это очень неблагодарный крест".
Прямое и честное высказывание очередной звезды шоу-бизнеса уже по традиции вызвало негодование у диванных критиков. Экстремистские чаты и телеграм-каналы бросили клич устроить исполнителю травлю с посылом, мол, "пусть на своем "Славянском базаре" теперь и выступает". Впрочем, и в реальной, и в виртуальной жизни Серега, как нам думается, без труда за базар ответит.
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