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"Прямое оскорбление, плевок в лицо", - МИД Беларуси о неприглашении на годовщину освобождения концлагерей
Неприглашение белорусских дипломатов в ФРГ на памятные мероприятия, приуроченные к 77-й годовщине освобождения концлагерей Бухенвальд и Миттельбау-Дора, - это не банальный демарш, а прямое оскорбление прежде всего народов тех стран, которые внесли решающий вклад в разгром фашизма в Европе. Об этом заявил БелТА пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.
"Посольством Республики Беларусь в ФРГ получено официальное письмо директора фонда "Мемориалы Бухенвальд и Миттельбау-Дора", в котором сообщается о нежелательности участия белорусских дипломатов в организуемых германской стороной памятных мероприятиях, посвященных освобождению упомянутых концлагерей. Полагаем, что данное сугубо эмоциональное и конъюнктурное решение не может быть ничем оправдано с учетом миллионных жертв белорусского народа в годы Второй мировой войны и десятков тысяч белорусских узников различных концлагерей на территории Германии, в том числе Бухенвальда и Миттельбау-Дора", - сказал пресс-секретарь.
Анатолий Глаз подчеркнул: "Неприглашение дипломатов на подобные мероприятия - это не банальный демарш, а прямое оскорбление прежде всего народов тех стран, которые внесли решающий вклад в разгром фашизма в Европе, и фактически плевок в лицо людям, которые пережили ужасы фашистских концлагерей".
Представитель МИД отметил, что белорусские дипломаты в ФРГ в любом случае почтят память всех жертв нацизма и узников концлагерей, включая Бухенвальд и Миттельбау-Дора, как это было, например, в прошлом году, когда из-за ковидных ограничений не проводились массовые памятные мероприятия.
"Мы искренне надеемся на то, что диалог между Беларусью и Германией по тематике исторической памяти и взаимопримирения в перспективе продолжится, а подобные эмоциональные решения являются разовым исключением из правила и не нанесут непоправимого ущерба данному направлению взаимодействия", - резюмировал Анатолий Глаз.
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