"Прямое оскорбление, плевок в лицо", - МИД Беларуси о неприглашении на годовщину освобождения концлагерей

Неприглашение белорусских дипломатов в ФРГ на памятные мероприятия, приуроченные к 77-й годовщине освобождения концлагерей Бухенвальд и Миттельбау-Дора, - это не банальный демарш, а прямое оскорбление прежде всего народов тех стран, которые внесли решающий вклад в разгром фашизма в Европе. Об этом заявил БелТА пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

"Посольством Республики Беларусь в ФРГ получено официальное письмо директора фонда "Мемориалы Бухенвальд и Миттельбау-Дора", в котором сообщается о нежелательности участия белорусских дипломатов в организуемых германской стороной памятных мероприятиях, посвященных освобождению упомянутых концлагерей. Полагаем, что данное сугубо эмоциональное и конъюнктурное решение не может быть ничем оправдано с учетом миллионных жертв белорусского народа в годы Второй мировой войны и десятков тысяч белорусских узников различных концлагерей на территории Германии, в том числе Бухенвальда и Миттельбау-Дора", - сказал пресс-секретарь.

Анатолий Глаз подчеркнул: "Неприглашение дипломатов на подобные мероприятия - это не банальный демарш, а прямое оскорбление прежде всего народов тех стран, которые внесли решающий вклад в разгром фашизма в Европе, и фактически плевок в лицо людям, которые пережили ужасы фашистских концлагерей".

Представитель МИД отметил, что белорусские дипломаты в ФРГ в любом случае почтят память всех жертв нацизма и узников концлагерей, включая Бухенвальд и Миттельбау-Дора, как это было, например, в прошлом году, когда из-за ковидных ограничений не проводились массовые памятные мероприятия.