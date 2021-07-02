Старт праздничным мероприятиям будет дан в священном и символичном для каждого белоруса месте - на Кургане Славы

Сегодня старт праздничным мероприятиям будет дан в священном и символичном месте для каждого белоруса. Курган Славы - один из основных военных мемориалов Беларуси. Монумент вблизи столицы общей высотой более 70 метров - рукотворный символ памяти.



Здесь земля, привезенная из городов-героев и значимых мест сражений Великой Отечественной войны. И сегодня, в День Независимости, в день освобождения Беларуси, именно здесь собираются белорусы разных поколений, чтобы отдать дань уважения нашим славным предкам. Церемония возложения у мемориального комплекса "Курган Славы" в честь тех, кто воевал за свободу и независимость. В мероприятии примет участие глава государства.



В 10 часов Белтелерадиокомпания начнет прямую трансляцию церемонии. Что сейчас происходит у Кургана Славы, узнаем у корреспондента Светланы Лукьянюк (прямое включение).



Как раз в эти минуты на Кургане Славы ждем участников Республиканского автопробега "За единую Беларусь!". Он стартовал из столицы, но помимо минчан в колонне машины из Могилева и Гомеля. Этот автопробег посвящен Дню Независимости Беларуси, как и все торжества сегодня в честь героического прошлого и тех, кто сражался за свободу и суверенитет тогда, и тех, кто сохраняет безопасность сегодня.



Пока еще у мемориала немноголюдно, но до основных торжеств почти час, так что времени приехать сюда достаточно. Погода комфортная, но немного питьевой воды с собой захватить лишним не будет.







Сам мемориал виден издалека. Удобный подъезд с трассы. К слову, именно с Кургана Славы начинают знакомство с Беларусью и многие иностранцы: он как раз по пути из Национального аэропорта в столицу.



Курган Славы - это память о Великой Отечественной войне и Победе, а также и современность. Здесь принимают присягу новобранцы, молодожены возлагают цветы, приезжают туристы. Вот уже более чем полстолетия белорусы свято чтят это место. На карте "Экскурсии по героическим местам" этот адрес в обязательной программе. И отрадно, что много здесь бывает и школьников. Уроки истории изучают прямо на месте.



Сегодня также будет много молодежи. По традиции на таких мероприятиях ждем и роту почетного караула. Но деталей праздничной программы раскрывать не будем. Лучше приехать и все увидеть самим непосредственно здесь или в эфире телеканала "Беларусь 1".



Кроме торжеств у мемориала и большая экспозиция военной техники: танки, среди которых легендарный Т-34, артиллерийские орудия, штурмовик Ил-2 (самый массовый боевой самолет в истории мировой авиации) и, конечно, легендарная "катюша". Этот музей под открытым небом будетинтересен, уверена, всем. Также организаторы обещают ярмарки и мастер-классы народных умельцев. Так что приглашаем всех на Курган Славы.







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