Прямое включение: 10-я выставка военной техники и вооружения MILEX-2021

Десятая выставка военной техники и вооружения MILEX открылась в Минске. На площадках "Минск-Арены" представлены передовые разработки компаний и конструкторских бюро из Беларуси, России, Китая, Турции и Узбекистана. Самая масштабная экспозиция, конечно, у нашей страны-организатора: выставлено свыше 300 образцов, и почти половина - это новинки, а значит передовые технологии. Корреспонденты АТН - одни из немногих, кто накануне побывал на выставке до ее открытия.

Ударные беспилотники, ракетное, артиллерийское и стрелковое вооружение, бронетанковая техника, системы ПВО, ЗРК и радиорелейные станции, легкобронированные машины - это MILEX-2021, 10-я Международная выставка вооружения и военной техники. Здесь настоящий бомонд нашего военпрома. Только что закончилась официальная часть, госсекретарь Совбеза Александр Вольфович зачитал приветствие участникам и гостям от Президента, а после небольшого концерта глава ГВПК Дмитрий Пантус перерезал ленточку и дал старт оружейному форму.

На 16 тысячах квадратных метров передовые разработки компаний и конструкторских бюро из Беларуси, России, Китая, Турции и Узбекистана. Кстати, Узбекистан и Турция представлены на выставке впервые. Самые масштабные экспозиции у Беларуси, России и Китая. В основе нашей экспозиции принципиально новые высокотехнологичные образцы вооружения, военной и специальной техники. Организации, входящие в систему Госкомвоенпрома, выставляют свыше 300 образов техники и вооружений. Большая часть на закрытой площадке, в конькобежном манеже, и чуть меньше - на открытой.





На выставке заявлена 31 делегация из 22 стран. И как отметил на открытии Дмитрий Пантус, ценность любой подобной выставки определяется ее коммерческой составляющей - объемом контрактов, подписанных в ходе либо по итогам. Надеемся на результативность этой работы на MILEX. Какие прогнозы у компаний, представленных на выставке?

Мы на этой выставке впервые, хотели изучить сначала. Хотелось бы, чтобы и мы заинтересованность проявили, и в нас кто-то заинтересованность проявил на взаимовыгодных условиях. Вячеслав Ким, начальник отдела центра инновационных технологий (Узбекистан)





Каждая выставка MILEX для предприятия значима. Это возможность показать свои разработки, посмотреть разработки партнеров. Посмотреть, что в мире делается в этом отношении, потому что выставка международная. Виктор Бородин, главный технолог, начальник ОГТБАК 558-го авиаремонтного завода

Для освещения выставки аккредитованы 130 журналистов, представляющих 40 телерадиокомпаний, информационных агентств и печатных средств массовой информации. География - Китай, Россия, Словакия и Франция. Не широкая, однако иностранные массмедиа представлены крупнейшими в мире - "Синьхуа", "Интерфакс", ИТАР-ТАСС, "Россия сегодня". Можно здесь встретить сотрудников российского журнала "Национальная оборона", французского SITTA и военно-технического издания ATM из Словакии, и журналистов телеканала "Россия". Кстати, здесь работает и большая команда Агентства теленовостей. А прямую трансляцию выставки ведут наши коллеги - телекомпания ВоенТВ.

Ну а мы ждем презентацию беспилотного вертолета "Хантер". Характеристики разработчики (КБ "Беспилотные вертолеты") все еще держат в секрете, но, надеемся, уже в 15:00 мы покажем, что из себя представляет этот "охотник".