Прямое включение из 42-го столичного избирательного участка

Наши съемочные группы сегодня работают и на многих избирательных участках в столице. На прямую связь со студий выходит Александр Хоровец. У избирателей отличное настроение, которое передается и нашей съемочной группе. Ведь все мы сегодня делаем выбор за будущее нашей родной Беларуси. 42-й избирательный участок разместился в здании культурно-спортивного центра Минского отделения Белорусской железной дороги. Так что до или после того, как избиратели поставят галочку в графу за своего кандидата, можно и оздоровиться, и окультуриться. До выхода в прямой эфир мы пообщались с минчанами. Люди признаются, с выбором большинство определилось заранее. И, как правило, избиратели голосуют за уверенное завтра нашей страны.



В связи с непростой эпидемиологической ситуацией позаботились и о безопасности избирателей,а также членов избирательных комиссий и наблюдателей. На участке есть антисептики, а письменные принадлежности и поверхности периодически обрабатывают дезрастворами. Многие избиратели сделали свой выбор досрочно.







