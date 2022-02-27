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Прямое включение из выездной студии АТН во Дворце профсоюзов

Во Дворце профсюзов расположена выездная студия Агентства теленовостей. На связи Андрей Сыч.

Подробности в видео.

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