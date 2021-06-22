Прямое включение: о последних приготовлениях к торжественной церемонии памяти, которая состоится Брестской крепости

Считанные минуты остаются до начала церемонии памяти о подвиге советских солдат в Брестской крепости. Она станет кульминацией сегодняшнего дня. Прямую трансляцию будет вести Белтелерадиокомпания.

На территории цитадели весь день работает наш корреспондент Анастасия Бенедисюк.

"Если бы камни могли говорить". Эта фраза и в кино, и в стихах, и в музыке. Это и название концерта, который вот-вот начнется. И здесь, в Брестской крепости, ее прокручиваешь в голове очень часто. Невозможно представить, какой страх и ужас царил здесь 80 лет назад. И при этом откуда брались силы, героизм, чтобы противостоять!

Если бы камни могли говорить… Сегодня, когда уже не осталось ни одного очевидца тех событий (в этом году не стало последнего защитника Брестской крепости Петра Котельникова), они все-таки заговорят. Это такой небольшой анонс того, что будет происходить в крепости совсем скоро. Что скажут камни и к кому обратятся? Узнаем вместе: мы здесь, а телезрители у экранов.





Белтелерадиокомпания готовит прямую трансляцию. Задействованы будут сразу две передвижные телевизионные станции. Камеры стоят по всему периметру. Режиссер обещал: это тот случай, когда картинка передаст атмосферу. Здесь же ждем артистов - заслуженных и выдающихся, их голоса наверняка добавят дрожи.

Кстати, многие из них тоже приехали в Брестскую крепость заранее, чтобы прогуляться, ощутить атмосферу места. Нам удалось пообщаться с Михаилом Турецким, его хор несколько часов назад закончил репетицию. Для коллектива, кстати, не впервой петь в Брестской крепости 22 июня.

Многие из тех, с кем нам сегодня удалось пообщаться, отмечают, что эти сутки в Бресте с большим количеством памятных мероприятий - настоящий урок истории. Обязательный не просто для посещения, а для поминутного изучения. 22 июня 1941 года началась война. Без объявления. Она унесла десятки миллионов жизней. Это был настоящий геноцид. Погиб каждый третий белорус. Домой не вернулись отцы и мужья, жены и сестры, чьи-то дети. Это глубокая боль каждой белорусской семьи. И вот с какими мыслями к Брестской крепости сегодня идут люди.

Взять Брестскую крепость нацисты хотели за 8 часов, цитадель держалась месяц. По официальным данным, последний защитник был взят в плен на 32-й день войны. Место сакральное. И именно здесь в 20:55 пройдет кульминация памятных мероприятий с возложением цветов к Вечному огню. Участие примет и Президент. Люди уже собираются. Все происходящее будет транслировать Белтелерадиокомпания, в том числе концерт - посвящение героям.