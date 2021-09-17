Прямое включение с "Минск-Арены", где вскоре начнется форум патриотических сил, посвященный Дню народного единства

Беларусь сегодня впервые отмечает День народного единства - государственный праздник, который символизирует формирование белорусской нации и единение белорусского народа в величайшую духовную, движущую, созидательную силу. В эти минуты праздник подходит к своей кульминации. На "Минск-Арене" все готово для начала масштабного форума патриотических сил. На самой большой площадке страны соберутся белорусы разных профессий, вероисповеданий и поколений, жители всех регионов. В форуме примет участие наш Президент. Там работает и съемочная группа АТН. На связи корреспондент Светлана Лукьянюк.

Мы находимся прямо на сцене "Минск-Арены", где буквально уже менее чем через час стартует праздничное мероприятие ко Дню народного единства. Организаторы заверяют, что все готово. Да, есть точечная проверка света и звука. Но это обычная практика на таких масштабных акциях. Сразу скажу о масштабах. Этот зал "Минск-Арены" вмещает 15 тысяч зрителей. И они уже начали собираться в фойе, кто-то проходит и в зал, чтобы занять свои места и посмотреть, какой там будет обзор. Но все расположено так, чтобы все прекрасно было видно даже из дальних рядов. Двери "Минск-Арены" открылись ровно в 18:00. А начало торжеств в 20:00. Мероприятие это официальное, в нем принимает участие руководство госорганов и общественных организаций. И надо сказать, что будет не просто концерт, а, как заявлено накануне, большой форум ”Символ единства“. И посвящен он новому празднику в суверенной Беларуси - Дню народного единства. Он утвержден указом Президента.

Чтобы зрителям попасть в зал, билеты покупать было не нужно, нужно было зарегистрироваться через форму в сервисе Google. Там были простые вопросы: инициалы, дата рождения, из какого вы города (это обязательные поля для заполнения). И дополнительные вопросы, если кто не против: являетесь ли вы членом объединения "Патриоты Беларуси", ваши контакты. Вот такой опрос решили заодно провести "Патриоты", которые и являются организаторами праздничного действа. В начале недели они обещали грандиозное шоу. Это и хореография, и световое шоу, и, конечно, музыкальное. Артисты уже все здесь, готовятся. Зал оформлен в цветах государственной символики. Основной смысл - показать связь поколений белорусов и их единство. Ждем много выступлений наших знаменитых земляков из разных сфер деятельности и со сцены, и через мультимедийные экраны. Но всех секретов форума раскрывать не будем.



Ведь совсем скоро его можно будет увидеть и оценить воочию тем, кто придет в зал, и тем, кто будет смотреть праздничный концерт у себя дома по телевизору. Наши телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24" покажут праздничное действо сегодня в 21:30. Так что приглашаем всех к просмотру. Обещаем сочную картинку и не упустить ни одного момента. Здесь у нас работает 15 камер и 2 телескопических крана, так что будем ловить эмоции, движения и, конечно, настроение. Поэтому возможность увидеть все, что будет происходить сегодня на сцене "Минск-Арены", будет у каждого.