Прямое включение с участка № 1, где свой выбор делают известные люди

Участки для голосования сегодня открылись в 8 утра. Позади уже час работы. Наша съемочная группа находится и на участке № 1 Центрального района города Минска, где свой выбор делают известные спортсмены и звезды белорусской эстрады. Кроме того, в этом списке избирателей и действующий Глава государства. На связи Илона Красутская (прямое включение).





