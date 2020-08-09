ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Прямое включение видеотрансляции из ЦИК. Данные по закрытым участкам

Прямое включение видеотрансляции из ЦИК. Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина сообщила об итогах выборов Президента Республики Беларусь на всех закрытыхучастках (проголосовали 35 186 человек):

  • Дмитриев А.В. - 1,28% (452 человека)
  • Канопацкая А.А. - менее 2% (688 человек)
  • Лукашенко А.Г. - 81,35% (28 623 человека)
  • Тихановская С.Г. - 8,09% (688 человек)
  • Черечень С.В. - 1,23% (434 человека)
  • против всех - 4,04% (1500 человек)

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все