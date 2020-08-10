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Прямое включение видеотрансляции из ЦИК. Уточненные данные по явке избирателей
Прямое включение видеотрансляции из ЦИК. Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина сообщила уточненный процент явки избирателей. Явка избирателей на выборах Президента Республики Беларусь - 2020 на 20:00 составила:
- Гомельская область - 89,81%
- Могилевская область - 90,44%
- Брестская область - 91,97%
- Витебская область - 82,73%
- Гродненская область - 88,81%
- Минская область - 84,53%
- Минск - 66,10%
Явка по стране составила
84
,05
%
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