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Прямой поезд между Нижним Новгородом и Минском будет курсировать с декабря

Прямой поезд между Нижним Новгородом и Минском будет курсировать с декабря

Первый состав отправится из российского города 13 декабря. В белорусской столице он окажется утром 15 декабря, а уже вечером поедет обратно. Поезд будет курсировать раз в неделю, выезжая из Нижнего Новгорода по средам. По словам Глеба Никитина, билеты уже в продаже.

Губернатор поблагодарил за содействие коллег с Горьковской железной дороги, РЖД и БЖД.

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