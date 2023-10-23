Прямой поезд между Нижним Новгородом и Минском будет курсировать с декабря

Первый состав отправится из российского города 13 декабря. В белорусской столице он окажется утром 15 декабря, а уже вечером поедет обратно. Поезд будет курсировать раз в неделю, выезжая из Нижнего Новгорода по средам. По словам Глеба Никитина, билеты уже в продаже.