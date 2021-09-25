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Прямую телефонную линию 25 сентября провели в Совете Республики

В Совете Республики сегодня на звонки жителей Беларуси отвечала председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец. Прямая телефонная линия длилась несколько часов. Вопросы, с которыми обращались к сенатору, касались разных сфер деятельности - экономической, социальной, производственной. Традиционно в топе обращений проблемы жилищно-коммунального хозяйства и строительства жилья. Ни одно обращение не останется без внимания. Если не удастся урегулировать вопрос на местном уровне, сенаторы готовы выехать на место.

Прямые телефонные линии с жителями Беларуси - это ставшая уже традиционной работа чиновников разного звена в нашей стране. Каждая проблема, с которой обращаются люди, решается в ближайшее время.

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