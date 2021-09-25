Прямую телефонную линию 25 сентября провели в Совете Республики

В Совете Республики сегодня на звонки жителей Беларуси отвечала председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец. Прямая телефонная линия длилась несколько часов. Вопросы, с которыми обращались к сенатору, касались разных сфер деятельности - экономической, социальной, производственной. Традиционно в топе обращений проблемы жилищно-коммунального хозяйства и строительства жилья. Ни одно обращение не останется без внимания. Если не удастся урегулировать вопрос на местном уровне, сенаторы готовы выехать на место.