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Прямую телефонную линию в Миноблисполкоме проведет управляющий делами Владимир Гуринович

Завтра по традиции на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов.

В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит управляющий делами Владимир Гуринович, в столичной мэрии - управляющий делами Анна Мательская.

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