Прямую трансляцию "Дед Мороз Online" уже посмотрели около двух тысяч человек из разных стран

Прямую трансляцию "Дед Мороз Online" в первые часы работы сайта посмотрели около двух тысяч человек из разных стран. Напомним, сегодня Белтелерадиокомпания запустила на сайте онлайн-трансляцию из резиденции белорусского Деда Мороза. На территории усадьбы установили камеры видеонаблюдения высокого разрешения. До 14 января они будут работать в режиме реального времени с 11:00 до 18:00.