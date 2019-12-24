Прямую трансляцию главного богослужения смотрите на "Беларусь 1"

Сегодня для представителей второй по численности конфессии в Беларуси пройдут праздничные мессы во всех костелах страны. В этом году главное богослужение впервые принимает санктуарий Матери Божьей Фатимской в Жодино. Начнется служба в 21:45. Приобщиться к мессе смогут все зрители Белтелерадиокомпании, вести прямую трансляцию будет "Беларусь 1" сразу после "Панорамы". В эти минуты в костеле идут подготовительные работы: тестовые проверки передвижной телевизионной станции, расстановка микрофонов и камер. Впервые журналистам позволили снять технические моменты подготовки к ночной службе. Праздничное богослужение из костела Матери Божьей Фатимской покажут с 9 разных ракурсов. Богослужение продолжит прямое включение из Ватикана. Зрители увидят главную рождественскую службу. А уже завтра - в день Рождества - телеканал "Беларусь 3"покажет обращение Папы Римского Франциска с посланием и благословением "Граду и миру". Прямая трансляция в 16:35.



