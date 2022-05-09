Прямую трансляцию парада Победы из Москвы в 10 утра начнет телеканал "НТВ-Беларусь"
День Победы сегодня встречают в России. 11 тысяч военнослужащих и более 200 единиц техники - Москва традиционно отметит 9 Мая парадом Победы на Красной площади. Откроет его легендарный танк Т-34. По площади проедут танки пятого поколения "Армата" и "Прорыв", уникальные самоходные гаубицы, мощный ракетный комплекс "Ярс" (на шасси Минского завода колесных тягачей).
Настоящее представление развернется и в небе. В нем примут участие 77 самолетов и вертолетов. Над Москвой пролетят "Русские витязи" и "Стрижи". Штурмовики Су-25 раскрасят небо в цвета российского флага.
Я считаю, что этот праздник был и останется самым главным праздником всего нашего народа, нашей общей большой страны, нашей Земли. Потому что именно благодаря этому празднику мы имеем возможность спокойно трудиться, растить детей, учить их хорошему, наполнять их сознание чувством ответственности и любви к своей стране. К сожалению, наши ветераны уходят из жизни, поэтому это уже наша обязанность - передавать всю трагедию тех событий своим детям, своим внукам.
После парада Победы начнется шествие "Бессмертный полк". Длина маршрута 7 километров. Ожидается участие около миллиона человек. Прямую трансляцию парада Победы из Москвы в 10 утра начнет телеканал "НТВ-Беларусь".