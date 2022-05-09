Прямую трансляцию парада Победы из Москвы в 10 утра начнет телеканал "НТВ-Беларусь"

Я считаю, что этот праздник был и останется самым главным праздником всего нашего народа, нашей общей большой страны, нашей Земли. Потому что именно благодаря этому празднику мы имеем возможность спокойно трудиться, растить детей, учить их хорошему, наполнять их сознание чувством ответственности и любви к своей стране. К сожалению, наши ветераны уходят из жизни, поэтому это уже наша обязанность - передавать всю трагедию тех событий своим детям, своим внукам.

Олег Новицкий, летчик-космонавт, Герой России