Прямые линии позволяют максимально оперативно решать проблемные вопросы белорусов

Совет Республики продолжает проводить прямые телефонные линии. Такая форма общения позволяет максимально оперативно решать проблемные вопросы белорусов. Сегодня на связь выйдет заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Анатолий Исаченко. Звонки будут приниматься с 10:00 до 13:00.

По традиции пройдут прямые телефонные линии сегодня с заместителями председателей областных, городских и районных исполкомов. В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит первый заместитель председателя Сергей Левкович, в столичной мэрии - управляющий делами Анна Мательская.