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Прямые линии - верный способ решить проблемные вопросы белорусов

Прямые телефонные линии продолжают работу в Беларуси. Сегодня по традиции на связь с гражданами выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов.

В Минском облисполкоме граждан выслушает управляющий делами Владимир Гуринович. В столичной мэрии - заместитель председателя Александр Дорохович.

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