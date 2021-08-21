Прямые телефонные линии: каждое обращение берется на контроль

На связи заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит председатель Совета депутатов Наталья Якубицкая. В столичной мэрии - председатель Владимир Кухарев. Отметим, что каждое обращение берется на контроль.



Если проблема не требует отлагательств, готовы выехать на место.

