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Прямые телефонные линии: каждое обращение берется на контроль

На связи заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит председатель Совета депутатов Наталья Якубицкая. В столичной мэрии - председатель Владимир Кухарев. Отметим, что каждое обращение берется на контроль.

Если проблема не требует отлагательств, готовы выехать на место.


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