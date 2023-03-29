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Прямые телефонные линии Мингорисполкома и Миноблисполкома пройдут 1 апреля

Решить бытовые проблемы или спорные вопросы можно во время телефонных линий, обратившись к представителям власти напрямую. Пройдут они в столице и Минской области в эту субботу - 1 апреля.

На прямую связь с минчанами выйдет заместитель председателя МингорисполкомаАлександр Черников. Принимать телефонные обращения будут с 9.00 до 12.00 часов. Свои вопросы можно задать, позвонив по телефонам.


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В Миноблисполкоме жителей центрального региона выслушает управляющий делами облисполкома Татьяна Шевцова. Задать свои вопросы можно до полудня. Стоит напомнить, что обращаться к столичным и областным властям можно каждую субботу.

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