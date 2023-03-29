Прямые телефонные линии Мингорисполкома и Миноблисполкома пройдут 1 апреля

Решить бытовые проблемы или спорные вопросы можно во время телефонных линий, обратившись к представителям власти напрямую. Пройдут они в столице и Минской области в эту субботу - 1 апреля.

На прямую связь с минчанами выйдет заместитель председателя МингорисполкомаАлександр Черников. Принимать телефонные обращения будут с 9.00 до 12.00 часов. Свои вопросы можно задать, позвонив по телефонам.







