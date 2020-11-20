Прямые телефонные линии позволяют максимально оперативно решать проблемные вопросы белорусов

Совет Республики продолжает проводить прямые телефонные линии линии. Такая форма общения позволяет максимально оперативно решать проблемные вопросы белорусов. Завтра на связь выйдет заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Анатолий Исаченко. Звонки будут приниматься с 10:00 до 13:00.

На связь в субботу выйдут и заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Минском облисполкоме на вопросы граждан в субботу ответит первый заместитель председателя Сергей Левкович, в столичной мэрии - управляющий делами Анна Мательская.