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Прямые телефонные линии продолжают помогать белорусам в решении проблемных вопросов

Решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и иные проблемы позволяют субботние прямые телефонные линии.

Так, в столице 16 июля с 9 до 12 часов на вопросы минчан будет отвечать заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич.

На вопросы жителей центрального региона - заместитель губернатора Денис Курленко.

Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и области организуется каждую субботу.


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