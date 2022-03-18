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Прямые телефонные линии продолжают работу в Беларуси

В субботу, 19 марта, по традиции на связь с гражданами выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов.

Минском облисполкоме граждан выслушает заместитель председателя Иван Маркевич.

В столичной мэрии - первый заместитель председателя Дмитрий Микуленок.

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