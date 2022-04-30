Прямые телефонные линии продолжают работу в Беларуси

Прямые телефонные линии продолжают свою работу. 30 апреля по традиции на связь с гражданами выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов.Свои вопросы можно задать, позвонив по указанным телефонам. В Минском облисполкоме граждан выслушает заместитель председателя Иван Маркевич. В столичной мэрии - заместитель председателя Надежда Лазаревич.