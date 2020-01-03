О новых проблемах и тех, которые еще не решили за прошлый год. Прямые телефонные линии продолжают работу в Беларуси.Завтра по традиции можно будет дозвониться заместителям председателей областных, городских и районных исполкомов. В Миноблисполкоме на вопросы граждан ответит председатель Совета депутатов Наталья Якубицкая, в столичной мэрии - председатель Анатолий Сивак.



