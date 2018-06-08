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Прямые телефонные линии проведут заместители председателей исполкомов, председатели Совета депутатов

В субботу в Минске и областях прямые телефонные линии также проведут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов, а также председатели Совета депутатов. В Минском облисполкоме - первый заместитель председателя Игорь Макар, в столичной мэрии на вопросы граждан ответит заместитель председателя Александр Крепак. Звонки принимаются до полудня.

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