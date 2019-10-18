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Прямые телефонные линии пройдут 19 октября

К представителям власти можно обратиться напрямую. Найти точные ответы на спорные вопросы предлагают во время телефонных линий. Очередная связь завтра, 19 октября.

С 9:00 до 12:00 на вопросы минчан будет отвечать заместитель мэра Александр Дорохович.

А в Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает управляющий делами Владимир Гуринович. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области работает каждую субботу.

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