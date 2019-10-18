Прямые телефонные линии пройдут 19 октября

К представителям власти можно обратиться напрямую. Найти точные ответы на спорные вопросы предлагают во время телефонных линий. Очередная связь завтра, 19 октября.



С 9:00 до 12:00 на вопросы минчан будет отвечать заместитель мэра Александр Дорохович.



А в Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает управляющий делами Владимир Гуринович. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области работает каждую субботу.



