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Прямые телефонные линии пройдут и в эту субботу, 29 августа
С жилищно-коммунальными, юридическими, бытовыми и другими вопросами можно обратиться к представителям власти на прямые телефонные линии. Они пройдут и в эту субботу, 29 августа.
В столице в этот день с 9 до 12 часов на вопросы минчан будет отвечать заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович. А жителей центрального региона выслушает заместитель губернатора Иван Маркевич. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области организуется каждую субботу.
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