Прямые телефонные линии пройдут и в эту субботу, 29 августа

С жилищно-коммунальными, юридическими, бытовыми и другими вопросами можно обратиться к представителям власти на прямые телефонные линии. Они пройдут и в эту субботу, 29 августа.

В столице в этот день с 9 до 12 часов на вопросы минчан будет отвечать заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович. А жителей центрального региона выслушает заместитель губернатора Иван Маркевич. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области организуется каждую субботу.



