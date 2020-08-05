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Прямые телефонные линии пройдут в эту субботу

С жилищно-коммунальными, юридическими, бытовыми и другими вопросами, которые действительно волнуют, можно обратиться к представителям власти и на прямые телефонные линии. Они пройдут и в эту субботу, 8 августа.

Так, в столице с 9 до 12 часов на вопросы минчан будет отвечать управделами Мингорисполкома Анна Мательская.

А жителей центрального региона выслушает председатель Минского областного совета депутатов Наталья Якубицкая. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области организуется каждую субботу.

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