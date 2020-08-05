Прямые телефонные линии пройдут в эту субботу

С жилищно-коммунальными, юридическими, бытовыми и другими вопросами, которые действительно волнуют, можно обратиться к представителям власти и на прямые телефонные линии. Они пройдут и в эту субботу, 8 августа.



Так, в столице с 9 до 12 часов на вопросы минчан будет отвечать управделами Мингорисполкома Анна Мательская.



А жителей центрального региона выслушает председатель Минского областного совета депутатов Наталья Якубицкая. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области организуется каждую субботу.



