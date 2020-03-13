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Прямые телефонные линии пройдут в эту субботу

С волнующими вопросами можно обратиться к представителям власти на прямые телефонные линии. Традиционно они пройдут и в эту субботу - 14 марта.

В столице с 9 до 12 часов на вопросы минчан завтра будет отвечать первый заместитель председатель Мингорисполкома Федор Римашевский.

А в Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает заместитель губернатора Николай Рогащук. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области работает по субботам.

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