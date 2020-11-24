Прямые телефонные линии пройдут в эту субботу

Решить жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы можно и во время прямых телефонных линий - пройдут они и в эту субботу. В столице с 9 до 12 часов на вопросы минчан будет отвечать первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок. А на вопросы жителей Центрального региона - заместитель губернатора Николай Рогащук. Прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области организуется каждую субботу.