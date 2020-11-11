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Прямые телефонные линии пройдут в эту субботу

Решить жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы можно и во время прямых телефонных линий. Пройдут они и в эту субботу.

В столице с 9:00 до 12:00 на вопросы минчан будет отвечать заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

А на вопросы жителей центрального региона - заместитель губернатора Иван Маркевич. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области организуется каждую субботу.

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