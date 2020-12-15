Быть на связи и решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы граждан. Прямые телефонные линии пройдут в эту субботу.

В столице с 9 до 12 часов на вопросы минчан будет отвечать заместитель председателя Мингорисполкома Юрий Трущенко.