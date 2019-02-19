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Прямые телефонные линии пройдут в эту субботу 23 февраля

К представителям власти можно обратиться напрямую! Найти точные ответы на спорные вопросы предлагают во время телефонных линий. Очередная связь в эту субботу - 23 февраля. В столице с 9 до 12:00 часов на вопросы минчан ответит заместитель мэра Артем Цуран.

А в Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает заместитель губернатора Иван Маркевич. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области работает каждую субботу.

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