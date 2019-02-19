Прямые телефонные линии пройдут в эту субботу 23 февраля

К представителям власти можно обратиться напрямую! Найти точные ответы на спорные вопросы предлагают во время телефонных линий. Очередная связь в эту субботу - 23 февраля. В столице с 9 до 12:00 часов на вопросы минчан ответит заместитель мэра Артем Цуран.