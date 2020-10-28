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Прямые телефонные линии пройдут в эту субботу

Решить жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы можно и во время прямых телефонных линий - пройдут они и в эту субботу.

В столице завтра с 9 до 12 часов на вопросы минчан будет отвечать председатель Минского городского совета депутатов Андрей Бугров. А на вопросы жителей центрального региона - председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Якубицкая. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области организуется каждую субботу.

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