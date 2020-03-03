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Прямые телефонные линии пройдут в первую субботу марта

С проблемными вопросами можно обратиться к представителям власти через прямые телефонные линии. Традиционно они пройдут и в первую субботу марта.

В столице с 9:00 до 12:00 на вопросы минчан в этот день будет отвечать заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

А в Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает первый заместитель губернатора Игорь Макар. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области работает по субботам.

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